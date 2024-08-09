Суд отказал в взыскании $39 млн с Запорожского алюминиевого комбината

Суд признал противоправным взыскание с АО "Запорожской алюминиевый комбинат" 39 млн дол. США в пользу компаний, которые связаны с российским олигархом. Со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной прокуратуры, сообщает ЛигаБизнес.

"При настойчивой позиции Запорожской областной прокуратуры на уровне апелляции поставлена точка в долговременном споре государства с афилированными россией компаниями и не допущено противоправное взыскание более 39 млн долларов США с общества, 97 % акций которого принадлежит государству" , - отмечается в сообщении.

Еще в июне 2015 года компания-нерезидент обратилась в суд с иском о взыскании с АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" задолженности по договору займа в сумме 39 млн долларов США.

Общество подало встречный иск о признании этого соглашения недействительным.

Справа неоднократно рассматривалась судами разных инстанций.

Сейчас Центральный апелляционный хозяйственный суд своим постановлением оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым отказано в удовлетворении исковых требований компании-нерезидента и удовлетворен встречный иск.

Суды согласились с тем, что перечисленные в пользу комбината средства предназначались для его модернизации в качестве инвестиций. Однако полученную ссуду по целевому назначению общество не использовало. Эти средства бывший владелец контрольного пакета вывел на счета компаний, связанных и афилированных с одной из крупнейших металлургических корпораций государства-оккупанта, конечным бенефициаром которой является российский олигарх.