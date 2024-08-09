НАБУ проверяет тендеры по "Охматдету" и строительству Национального военного кладбища

В данное время сотрудники НАБУ изучают тендеры по восстановлению поврежденной россиянами детской больницы "Охматдет" и строительства Национального военного кладбища, сказал директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга. Со ссылкой на hromadske, сообщает Hromadske.

"Мы сейчас изучаем эти два кейса, проводим информационно-аналитическую работу. По "Охматдету" - сейчас вообще изучаем причастность тех субъектов, которые подследственные НАБУ. Потому что там было использование средств фонда, есть определенная специфика" , - отметил он.

В то же время уточнил, что говорить об открытии уголовных производств по "Охматдету" или кладбищу - преждевременно. Детективы еще изучают причастность субъектов, подследственных НАБУ и САП, к "этим возможным действиям".

"Насколько мне известно, там (по "Охматдету". - Ред.) тендер отменен. И так же то, что касается кладбища. Сейчас тоже объявлен тендер, изучаем" , - добавил Кривонос.

Напомним, что проект "Наші гроші" ранее опубликовал материал, в котором говорится, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" выбрали компанию "Буд-технолоджи", чье предложение было третьим по дороговизне - 307 млн грн. Впоследствии во время брифинга "Восстановление Охматдета" глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что тендер на восстановление "Охматдета" проведут через ProZorro с привлечением ревизионно-наблюдательного совета.

Как сообщалось, консорциум "Билдинг Юа", который получил право на строительство первой очереди военного кладбища, может быть связан с фигурантом "сливов" НАБУ, советником Офиса Президента Георгием Биркадзе. Кроме того, отмечалось, что Национальное военное кладбище будет строить компания, созданная через день после объявления тендера.