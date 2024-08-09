На защитное сооружение ДнепроГЭС потратят 198 млн - Наші гроші

Компания Укргидроэнерго подписала соглашение о проектировании защитного сооружения для разрушенной Днепровской ГЭС. На эти работы планируется потратить около 198 миллионов гривен. Со ссылкой на данные из системы Прозорро, сообщает Нашi грошi.

Журналисты обратили внимание на то, что подробности сделки остаются неизвестными, поскольку закупка производилась без торгов. Для этого в Prozorro соглашение было обозначено как часть Украинской Освободительной Войны.

Проектирование защитного сооружения для строительства ГЭС-2 Днепровской ГЭС выполнит харьковская компания Укргидропроект. Завершить работу планируют до конца 2025 года.

Журналисты издания добавили, что компания Укргидропроект принадлежит Саркису Симовьяну, который ранее был президентом и учредителем банка Грант. По данным Наші Гроші, в 2016 году этот банк оказался в центре скандала, связанного с мошенничеством.

Национальный банк установил, что со счетов 14 клиентов банка были осуществлены финансовые операции по снятию наличных денег на общую сумму 172 миллиона гривен.

Кроме этого, говорят журналисты, Укргидроэнерго заказало обустройство противодроновой защиты для других станций на сумму более 688 миллионов гривен. Все договоры также заключены без проведения торгов, а их сметы не обнародовались, отмечают расследователи.