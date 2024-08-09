Генштаб: увеличилось число вражеских атак на Торецком направлении

На фронте с начала суток произошло 59 боевых столкновений, на девяти направлениях бои продолжаются. Ссылаясь на оперативную информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 пятницы, 9 августа, сообщает Укринформ.

Как сообщается, из артиллерии и минометов россияне в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От вражеского огня пострадали районы Басовки, Блешни, Гая, Ореховки, Прогресса, Бачевска, Середины-Буды, Поповки и Карповичей.

Семь авиационных ударов захватчики нанесли по Заруцкому, Беловодам и Юнаковке.

На Харьковском направлении, согласно уточненной информации, российская армия совершила атаку возле Волчанска. Один бой там продолжается.

На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Табаевки.

На Лиманском направлении войска РФ семь раз штурмовали позиции украинских защитников недалеко от Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Шесть боев завершены, один еще продолжается.

На Северском направлении в течение дня произошло девять боевых столкновений. Российская армия наступала в сторону Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Восемь вражеских атак Силы обороны уже остановили, по состоянию на это время отражают одну возле Верхнекаменского.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий недалеко от Часового Яра и Ступочек. Четыре боестолкновения завершены, еще одно продолжается.

На Торецком направлении россияне увеличили количество атак до 12 – наступали у Белой Горы, Дилиевки, Нью-Йорка и Торецка. Десять вражеских атак украинские защитники отбили, еще две продолжаются.

Константиновка и Торецк подверглись авиационным ударам РФ. Враг сбросил на них 16 управляемых авиабомб.

На Покровском направлении российские войска совершили штурмовые действия в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного, Зеленого Поля и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск захватчиков и отразили 12 их атак, семь боестолкновений еще продолжаются. Уточнение вражеских потерь на этом участке фронта не завершено.

Пять авиаударов россияне нанесли по Гродовке и Александрополю.

На Кураховском направлении армия РФ трижды атаковала вблизи Парасковеевки и Константиновки. По состоянию на данный момент продолжается один бой. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Времивском направлении захватчики ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по районам Угледара и Водяного.

Также враг штурмовал позиции украинских защитников возле Водяного, атака продолжается.

На Ореховском направлении россияне атаковали оборонительные рубежи неподалеку от Малой Токмачки, однако потерпели поражение.

На других направлениях фронта особых изменений не произошло.