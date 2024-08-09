Христо Грозев спрогнозировал новый обмен заключенными между РФ и Западом

Журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что новый обмен заключенными между РФ и странами Запада может произойти до конца 2024 года. По его словам, обмен будет включать не только российских политзаключенных, сообщает Суспільне.

«Я уже знаю, что появляются новые идеи, в которые могут быть включены не только российские заключенные, но и белорусские, украинские» , — сказал Грозев.

По его словам, переговоры об обмене проходят сначала через неформальные каналы, которые используются для обсуждения возможностей сделки. Когда стороны приходят к согласию, процесс переходит на официальный уровень между разведслужбами двух стран.

«Модель такой пакетности и несимметричности, оправдала себя, каналы коммуникации оправдали себя, и я очень надеюсь, что до конца года, возможно, будет даже второй транш, который будет включать не только российских политзаключенных» , — заявил журналист.



