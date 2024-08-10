В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за прошедшие сутки

За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте около 1160 человек, 69 артиллерийских систем и 82 единицы техники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.24 ориентировочно составили: