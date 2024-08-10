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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за прошедшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за прошедшие сутки
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте около 1160 человек, 69 артиллерийских систем и 82 единицы техники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 589700 (+1160) человек,
  • танков - 8441 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 16350 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 16605 (+69) ед,
  • РСЗО - 1143 (+1) ед,
  • средства ПВО - 918 (+2) ед,
  • самолетов - 366 (+0) ед,
  • вертолетов - 327 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13372 (+47),
  • крылатые ракеты - 2425 (+1),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22453 (+82) ед,
  • специальная техника - 2789 (+20).

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