Ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки зафиксировано 90 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По уточненной информации, за 9 августа противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 71 авиаудар, сбросив 91 КАБ. Кроме этого, произвел более 4 800 обстрелов, из них 170 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Заруцкое, Беловоды, Юнаковка, Храповщина, Васильевка, Глухов, Полошки, Береза, Кучеровка, Старые Вырки, Писаревка, Петрушевка, Могрица Сумской области; Сергеевка, Торецк, Константиновка Гродовка, Тимофеевка, Александрополь, Новодонецкое, Водяное, Угледар, Новоукраинка Донецкой области; Гуляйполе, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; Змиевка Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили четыре пункта управления, три средства ПВО, семь артиллерийских систем, состав боеприпасов и три других важных объекта.

На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.

На Купянском направлении произошло два боеприкосновения, в частности, у Колесниковки и Табаевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз недалеко от Макеевки, Невского и Серебрянского леса.

На Северском направлении произошло 11 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки и Спорного.

На Краматорском направлении шло девять боев в районах Ступочек, Временного Яра и Ивановского.

На Торецком направлении россияне атаковали 14 раз неподалеку от Белой Горы, Дилиевки, Торецкая и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Гродовка, Желанне, Калиново, Александровка и Яснобродовка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали пять атак противника у Парасковеевки, Александровки и Константиновки.

На Времивском направлении враждебно наступательное действие противника в сторону Водяного — не имело успеха.

На Ореховском направлении российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях ситуация без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В общей сложности, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1160 человек. Также наши воины обезвредили семь танков, девять боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 47 БпЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 82 автомобиля и 20 единиц специальной техники.