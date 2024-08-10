Лукашенко заявил о сбитии "нескольких целей" залетевших со стороны Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что над страной сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

"Вчера (9 августа - ред.) в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность.

Готовность №1 у нас называется.

Вооруженные Силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка".

Лукашенко сообщил, что в пятницу в 19:04 на высоте полтора километра силами противовоздушной обороны "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси.

"Ночью и с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины.

Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации".

Напомним:

Минобороны оккупантов заявило, якобы за ночь их ППО уничтожила 32 БПЛА самолетного типа.