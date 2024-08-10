Война в Украине: июль стал самым смертельным среди гражданских с октября 2022 года

Июль 2024 года стал самым смертельным с октября 2022 года по количеству жертв среди гражданского населения из-за войны в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит отчет ООН.

"В июле в Украине погибли по меньшей мере 219 мирных жителей и 1018 получили ранения, что делает этот месяц самым смертным среди мирного населения с октября 2022 года. Большое количество жертв в июле продолжает тенденцию к росту жертв среди гражданского населения с марта 2024 года", - говорится в нем.

Также в отчете упоминается массированная атака по Украине 8 июля, во время которой погибли по меньшей мере 43 мирных жителя, в том числе 5 детей, и были ранены 147 человек, в том числе 7 детей, в Киеве, Днепре, Кривом Роге (Днепропетровская область) и Киевской области.

При этом в документе добавляют, что в июне-июле интенсивные наступательные военные действия РФ переместились с северной части Харьковской области в Донецкую.

"В результате подтвержденные потери среди гражданского населения в Донецкой области выросли со 125 погибших и раненых в мае, до 224 - в июне и 269 - в июле 2024 года", - приводят статистику в отчете ООН.

Обстрел РФ по Украине

8 июля российские войска массированно атаковали Украину. Только в Киеве в результате атаки РФ 8 июля погибли 33 человека, удар пришелся, в частности, на детскую больницу "Охматдет".

Как сообщалось, впервые за долгое время атаки РФ по Украине 8 июля произошли днем, носили волнообразный характер, а в результате прилетов погибли люди не только в Киеве, но и в Днепре, Кривом Роге и в Донецкой области.

Во время атаки РФ запустила по Украине 38 ракет разных типов, 30 из которых сбила ПВО. Украинским военным удалось, в частности, сбить одну ракету "Кинжал" и три "Искандера".