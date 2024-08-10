ВВС Швеции и Германии перехватили российский разведывательный самолет над Балтией
Российский разведывательный самолет влетел в международное воздушное пространство над Балтийским морем, не выйдя на связь с авиадиспетчерами, на его перехват в воздух поднимались истребители немецких и шведских ВВС, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает пресс-служба ВВС Германии.
Самолеты ВВС Германии и Швеции поднялись в воздух и сопроводили российский самолет Ил-20М.
Самолет находился в воздушном пространстве у острова Рюген "без плана полета или контакта с гражданской службой управления воздушным движением".
На прошлой неделе Военно-воздушные силы Германии вместе со шведскими коллегами были подняты в воздух из-за российских истребителей у границ Латвии.
Ранее сообщалось, что два стратегических бомбардировщика В-52Н Военно-воздушных сил США прибыли в Румынию и впервые будут осуществлять полеты с территории страны.
А в июле финские и шведские пилоты перехватили российские истребители над Балтийским морем.