РосСМИ: Украинские беспилотники атаковали военный аэродром в Подмосковье

В ночь на 12 августа в Подмосковье слышали взрывы — ряд российских Telegram-каналов утверждает, что причиной стала атака украинских беспилотников на военный аэродром в Щелково, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении российских Telegram-каналов.

"ПВО работает в Подмосковье — туда долетели украинские беспилотники. Целью был аэродром в Щелково" , — пишут там.

В других источниках пишут, что целью БПЛА мог стать российский военный аэродром "Чкаловский", он расположен в 31 км к северо-востоку от Москвы в городе Щелково.

Как сообщалось, 3 августа ударные БПЛА атаковали аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ, где базировались Су-34.