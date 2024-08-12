Россияне перебрасывают технику через Мариуполь, пытаясь ее маскировать - Андрющенко

Зафиксирован факт перевозки замаскированных российских военных грузов, в том числе техники, через захваченный Мариуполь Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, зафиксирован факт перевозки военных грузов, в том числе техники, через Мариуполь с "беглой маскировкой".

"Грузовики двигались колонной с Новоазовского направления в сторону Запорожской области. Что в кузовах фур, установить не удалось, однако на тягачах под белыми тентами — военная гусеничная техника. Новенькая по состоянию краски" , — рассказал Андрющенко.

Он также распространил фото колонны.

Фото: Telegram/Андрющенко Time

"Это — через несколько часов после фиксации колонн военных грузовиков в сторону Никольского. Место назначения и маршрут — устанавливаем вместе с партнерами. Однако сам факт активного использования гражданской маскировки при дневных перемещениях указывает на повышенную осторожность врага именно в формировании резервов по направлению Розовка/Пологи" , – добавил Петр Андрющенко.

Как сообщалось, россияне запустили железную дорогу из Ростова в Мариуполь.