Ситуация в Волчанске: Россия завела штурмовые группы в город

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают интенсивные атаки на украинские позиции. В Волчанске враг задействовал штурмовые группы из 4-й дивизии российских войск, пытаясь наладить логистическое обеспечение и улучшить систему связи, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Харьков".

В районе северо-западнее населенного пункта Тихое противник активно ведет воздушную разведку и укрепляет свои позиции инженерными средствами.

За прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений, во время которых враг совершил 32 удара дронами-камикадзе и провел 365 обстрелов украинских позиций.

С начала этих суток продолжаются еще три боевых столкновения: два в районе Волчанска и одно северо-западнее Тихого.

Потери оккупантов за минувшие сутки составили 93 человека, как безвозвратные, так и санитарные. Кроме того, было уничтожено и повреждено 46 единиц российской военной техники, среди которых 11 артиллерийских систем, 12 автомобилей, три единицы спецтехники и 20 беспилотников.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за воскресенье на фронте зафиксировали 124 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

За воскресенье, 11 августа, российские оккупанты потеряли 1080 человек, три танка, пять боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, три РСЗО, одно средство ПВО, 73 дрона, одну крылатую ракету, 66 автомобилей и одну единицу спецтехники.