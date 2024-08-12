В немецком правительстве прокомментировали наступление ВСУ в Курской области

Правительство Германии с осторожностью относится к наступлению украинской армии в Курской области, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Tagesschau.

По словам заместителя представителя правительства Вольфганга Бюхнера, операция является "очевидно, очень секретной и не имеет обратной связи".

"Пока все выглядит как пространственно ограниченная операция, поэтому было бы глупо делать публичное заявление на этом основании", – сказал он.

Правительство Германии находится в тесном контакте со всеми партнерами, в том числе с правительством в Киеве.

На вопрос, использует ли Украина в операции оружие, предоставленное Германией, представитель Министерства обороны заявил, что Украина заверила, что будет использовать оружие в рамках международного права.

Напомним, глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер считает, что наступление украинских войск на российские оккупационные войска под Курском проходит лучше, чем можно было ожидать.

Напомним, Министерство иностранных дел Германии, комментируя события в Курской области России, утверждает, что Украина имеет право на самозащиту, и не только на своей территории.