Украинцы бойцы сбросили российский флаг в селе Дарьино Курской области

Украинские бойцы опубликовали видео из российского села Дарьино в Курской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение 225 Отдельного штурмового батальона.

Село расположено в 4 километрах от украинской границы.

Видео опубликовали в понедельник, однако неизвестно, когда именно его записали. На нем бойцы сбрасывают российский флаг со здания в селе.

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