Close button

Украинцы бойцы сбросили российский флаг в селе Дарьино Курской области

Украинцы бойцы сбросили российский флаг в селе Дарьино Курской области
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Украинские бойцы опубликовали видео из российского села Дарьино в Курской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение 225 Отдельного штурмового батальона.

Село расположено в 4 километрах от украинской границы.

Видео опубликовали в понедельник, однако неизвестно, когда именно его записали. На нем бойцы сбрасывают российский флаг со здания в селе.

Предыстория:

  • В понедельник исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".

Новости

Популярные темы форума

analytics