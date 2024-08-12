Украинцы бойцы сбросили российский флаг в селе Дарьино Курской области
Украинские бойцы опубликовали видео из российского села Дарьино в Курской области, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение 225 Отдельного штурмового батальона.
Село расположено в 4 километрах от украинской границы.
Видео опубликовали в понедельник, однако неизвестно, когда именно его записали. На нем бойцы сбрасывают российский флаг со здания в селе.
Предыстория:
- В понедельник исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".