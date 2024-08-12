Путин заявил россиянам, что опасается атак ВСУ в Брянской области

Российский диктатор Владимир Путин опасается, что украинские силы начнут атаковать войска страны-агрессора РФ и на территории Брянской области. Об этом передают русские пропагандистские СМИ, сообщает Новое время.

Во время совещания по ситуации в российской Курской области диктатор заявил, что Киев якобы намерен «и дальше дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию» в РФ.

«Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка» , — заявил Путин.

Диктатор также призвал россиян быть к этому готовым.



