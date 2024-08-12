В АРМА передали более 2 млрд со счетов онлайн-казино, связанного с РФ

Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей о передаче в Национальное агентство по выявлению активов (АРМА) более 2,2 млрд гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.﻿ Со ссылкой на пресс-службы Государственного бюро расследований и Офиса Генпрокурора, сообщает Экономическая правда.

По информации ЭП, речь идет о Pin-Up.

Согласно сообщению прокуратуры, средства находятся на счетах обществ, занимающихся предоставлением услуг по онлайн-казино в Украине и связанных с российским бизнесом и капиталом.

По данным следствия, букмекеры онлайн-казино использовали на территории Украины подконтрольные общества, в том числе финансовые компании, и получали сверхприбыли.

В дальнейшем эти доходы через соответствующие финансовые инструменты - Р2P переводы, платежные системы или виртуальные активы обналичивались на территории государства-агрессора.

ГБР проводит расследование в рамках уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью свержения конституционного строя, легализации имущества, создания и участия в преступной организации, бездействия работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 и ч. 1 ст. 365-3 УК Украины).