ВСУ могут контролировать около 44 населенных пункта на Курщине - DeepState

Украинская армия может контролировать ориентировочно 44 населенных пункта в Курской области России.﻿﻿ Со ссылкой на данные аналитического проекта DeepState, сообщает Украинская правда.

Таким образом аналитики проекта прокомментировали заявление исполняющего обязанности губернатора Курской области РФ Алексея Смирнова о 28 населенных пунктах области, которые "находятся под контролем противника".

В DeepState написали, что по их подсчетам, "ориентировочно 44 населенных пункта удалось освободить и еще в 10 статус неизвестен".