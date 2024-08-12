СБУ сделала заявление о вражеских ИПСО относительно военных преступлений

Спецслужбы РФ хотят использовать ситуацию в Курской области для обвинений Сил обороны Украины в якобы военных преступлениях. Об этом говорится в заявлении СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для этого российская сторона создает и распространяет различные фейки и информационные вбросы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Такие информационно-психологические спецоперации врага связаны, прежде всего, с невозможностью эффективно противодействовать наступательным действиям ВСУ" , - отметили в Службе безопасности.

Так, по данным СБУ, в ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений, в частности, в отношении гражданского населения Курской области, чтобы в дальнейшем обвинить в их совершении украинскую сторону.

"СБУ предупреждает, что такие попытки являются напрасными, и не будут влиять ни на наступательные действия ВСУ, ни на мнение международных партнеров нашего государства.Ведь Силы обороны Украины доказали всему миру, что четко придерживаются правил и обычаев ведения войны. В частности, как по обращению с военнопленными рф, так и в отношении гражданского населения. Украинские воины неуклонно приближают Победу Украины. И никакие вражеские ИПСО не станут этому помехой" , - подытожили в заявлении.



