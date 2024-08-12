Италия и Швейцария будут сотрудничать для проведения Саммита мира с участием РФ

Италия и Швейцария намерены сотрудничать по созданию условий для проведения Саммита мира с присутствием России. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД обеих стран Антонио Таяни и Игнацио Кассиса, сообщает Укринформ.

«Считая, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами, два министра согласились поддерживать тесные контакты для сотрудничества в создании наилучших возможных условий для второго Саммита мира с участием всех сторон, включая Россию и субъектов на международной арене» , - говорится в заявлении.

Отмечается, что с этой целью Италия и Швейцария приглашают всех заинтересованных субъектов на международной арене приложить все усилия для создания общей платформы переговоров, основанной на уважении международного права и территориальной целостности и суверенитета всех государств, как это закреплено в Уставе Организации Объединенных Наций, и принимая во внимание предложения, сделанные несколькими сторонами, чтобы положить конец конфликту.

«Осознавая глобальные последствия конфликта в Украине, Италия и Швейцария остаются преданными осуществлению всех необходимых шагов для построения дипломатического пути к справедливому, всеобъемлющему и продолжительному миру» , - говорится в заявлении.

Министры также выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся агрессией Российской Федерации против Украины, которая продолжает вызывать массовые разрушения и огромные страдания.