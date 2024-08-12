Зеленский официально подтвердил операцию Сил обороны в Курской области

Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего, на котором заслушал доклад Главкома Александра Сырского по поводу наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области. Со ссылкой на канал президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Самое важное - был доклад Главкома Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам, СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции.

Был доклад экономического блока, первого вице-премьера Юлии Свириденко. Увеличиваем долю украинского производства в государственных закупках. Правительство готовит для наших предприятий длительные, прогнозируемые контракты на 5-10 лет.