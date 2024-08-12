Сырский заявил, что под контролем украинской армии около 1000 км² территории РФ

В настоящее время Вооруженные силы Украины контролируют около 1000 квадратных километров территории РФ. Об этом во время Ставки Верховного Главнокомандующего заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, сообщает Укринформ.

"Продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. В настоящее время под нашим контролем находится около 1000 квадратных километров территории РФ. Группировки войск выполняют поставленные задачи. Бои идут... по всему фронту. Ситуация находится под нашим контролем" , - заявил Сырский, выступая во время Ставки по видеосвязи.