В "Укрэнерго" сообщили, что во вторник отключений света не будет
В Украине во вторник, 13 августа, отключения электроэнергии по графикам не планируются. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"Завтра, 13 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируются", - говорится в сообщении.
В то же время, в "Укрэнерго" предупредили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме, украинцев сообщат дополнительно о применении отключений света.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток", - подчеркнули в компании.