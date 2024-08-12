Враг перебрасывает некоторые подразделения из Запорожской области на Курщину - ОГВ "Таврия"

Россия перебрасывает некоторые свои подразделения из Запорожской области на север. Об этом рассказал представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, сообщает Цензор.НЕТ.

Лыховий отметил, что то количество подразделений, которое захватчики сейчас перебрасывают, является достаточно небольшим для того, чтобы говорить об ослаблении наступления врага на южном направлении.

"Да, подтверждается переброска некоторых российских воинских частей с Приднепровского направления и в целом из Запорожской области на север. Однако нужно понимать, что россияне накопили большое количество личного состава, в том числе и в Запорожской области, и то количество подразделений, которые они передислоцируют, сравнительно небольшое, чтобы говорить о каком-то ослаблении или снятии заслона для продолжения наступления на южном направлении" , - рассказал спикер.

Кроме этого, Лыховий рассказал, что за вчерашние сутки в операционной зоне оперативной группировки войск "Таврия" зафиксировано 13 штурмовых действий противника. Это, по его словам, наибольшее количество с начала августа.