ВАКС отправил под стражу доверенное лицо экс-заместителя главы Минэнерго Пилипчука

Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Ему определен залог в 65 млн грн. Со ссылкой на Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Судья ВАКС Екатерина Сикора удовлетворила ходатайство прокурора САП и взяла под стражу Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Альтернативный залог - 65 млн грн" , - говорится в сообщении.

По данным следствия, через Пилипчука передавали деньги, которые следствие называет неправомерной выгодой за решение передать оборудование для добычи угля.

Из зафиксированных переданных 300 тысяч долларов взятки нашли 142 тысячи долларов. Еще 158 тысяч долларов пока не нашли.

Пилипчук во время выступления назвал все провокацией. Уверяет, что договаривался с заместителем министра одной из европейских стран об 1 гигаватте электроэнергии.

В ЦПД напомнили, что об 1 гигаватте заявлял в своих выступлениях президент Зеленский и министр Галущенко. Эксперты называли эти прогнозы нереалистичными.

Также, по информации ЦПД, Пилипчука хотел взять на поруки бывший народный депутат от "ВО Свобода" Эдуард Леонов. Свидетельствовал, что встречался с Пилипчуком по поводу поддержки армии. По словам Леонова, Пилипчук ездил в зону боевых действий, они создавали добровольческое формирование "Фемида".

Как отмечается, прокурор САП просил определить подозреваемому залог в размере 100 млн грн, но судья выбрала залог в 65 млн грн.

В случае внесения залога на Пилипчука будут возложены обязанности: прибывать по вызову детектива, прокурора, суда, сообщать об изменении своего места жительства и работы, сдать загранпаспорт, не отлучаться за пределы Киева и области и носить электронный браслет.

Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.

В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейло был разоблачен при содействии министра.