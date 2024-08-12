Разрешение на удары по РФ: Зеленский поручил Минобороны предоставить список действий
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и дипломатам представить перечень необходимых действий, чтобы получить разрешение на использование дальнобойного оружия. Об этом говорилось во время заседания Ставки верховного главнокомандующего, сообщает Новое время.
Других деталей он не раскрыл.
"Министерству обороны и дипломатам - (поручил - ред.) представить список необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории", - заявил Зеленский.