Разрешение на удары по РФ: Зеленский поручил Минобороны предоставить список действий

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и дипломатам представить перечень необходимых действий, чтобы получить разрешение на использование дальнобойного оружия. Об этом говорилось во время заседания Ставки верховного главнокомандующего, сообщает Новое время.

Других деталей он не раскрыл.