Сенатор Блюменталь рассказал о планах закрепить двухпартийную поддержку Украины
Сенатор США Ричард Блюменталь заявил, что в США на законодательном уровне хотят закрепить двухпартийную помощь Украине. По его словам, она не должна зависеть только от президента, сообщает Деловая столица.
Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, в настоящее время в Штатах предлагается новый законопроект, который будет называться "Помогай Украине".
"В нем будет закреплена двухпартийная подготовка, и мы хотели бы, чтобы это было закреплено на уровне закона, а не только на уровне решения президента", — рассказал Блюменталь во время встречи с Зеленским.