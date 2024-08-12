Сенатор Блюменталь рассказал о планах закрепить двухпартийную поддержку Украины

Сенатор США Ричард Блюменталь заявил, что в США на законодательном уровне хотят закрепить двухпартийную помощь Украине. По его словам, она не должна зависеть только от президента, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, в настоящее время в Штатах предлагается новый законопроект, который будет называться "Помогай Украине".