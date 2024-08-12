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Сенатор Блюменталь рассказал о планах закрепить двухпартийную поддержку Украины

Сенатор Блюменталь рассказал о планах закрепить двухпартийную поддержку Украины
Фото: скриншот из видео

Сенатор США Ричард Блюменталь заявил, что в США на законодательном уровне хотят закрепить двухпартийную помощь Украине. По его словам, она не должна зависеть только от президента, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, в настоящее время в Штатах предлагается новый законопроект, который будет называться "Помогай Украине".

"В нем будет закреплена двухпартийная подготовка, и мы хотели бы, чтобы это было закреплено на уровне закона, а не только на уровне решения президента", — рассказал Блюменталь во время встречи с Зеленским.

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