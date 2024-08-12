В Госдепе отреагировали на слухи о планах Ирана передать России баллистику

США обеспокоены в связи со слухами о том, что Иран планирует предоставить России баллистические ракеты малой дальности Fath 360, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель. Со ссылкой на Sky News, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Он отметил, что информация о возможных поставках иранских ракет для России вызывает у США "глубокую обеспокоенность".

Также Патель добавил, что в реализация таких намерений Ирана будет означать резкую эскалацию.