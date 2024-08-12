Украинские защитники показали центр российской Суджи

Бойцы отряда специального назначения BRAVO Team Вооруженных Сил Украины показали безлюдный центр Судьи Курской области. Вероятно, город сейчас контролируют ВСУ. Видео было опубликовано в понедельник, 12 августа, на странице бойцов, сообщает Новое время.

На видео бойцы говорят, что едут по центральной площади города Суджа.

Аналитики VoxCheck в сотрудничестве с Суспільним выяснили, что военные едут по улице Карла Маркса, далее возвращают на площадь Советскую.

Также ранее появилось видео с украинским военным, который утверждает, что находится в центре Суджи, его тоже снято в городе, говорят аналитики.

В какой день операции были сняты видео — неизвестно.

Утром 12 августа в соцсетях появились сообщения о том, что украинская военная техника вероятно проезжала через село Гирьи Беловского района Курской области — примерно в 30 км к юго-востоку от города Суджа. Местные власти объявили об эвакуации жителей.

В тот же день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки заявил, что ВСУ контролируют около 1000 кв. км в Курской области.