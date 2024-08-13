ISW: Путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области
Правитель РФ Владимир Путин пытается показать себя компетентным относительно ситуации в Курской области и переложить ответственность за вторжение ВСУ на других российских представителей власти и военных, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
"Путин продолжает представлять себя эффективным и осведомленным менеджером ситуации вдоль украинско-российской границы и перекладывать ответственность за текущие проблемы в ответ на украинское вторжение в этом районе на других российских военных и чиновников".
12 августа Путин провел совещание с российскими военными, силовиками, представителями федеральных и региональных органов власти по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, во время которого поставил задачи российским военным и силовым структурам в Курской области и дал свою оценку политической ситуации, связанной с вторжением Украины в Россию.
Путин упрекнул и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова за то, что он обсуждал вопросы, которые, по мнению Путина, относятся исключительно к компетенции Министерства обороны России, и поручил Смирнову говорить только о социально-экономической ситуации в Курской области.
Путин также отреагировал на заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова о том, что "все остальные вопросы под контролем", отметив, что Мантуров не коснулся нескольких ключевых социальных вопросов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к Путину с прямой просьбой реализовать определенную социальную политику для помощи гражданскому населению Белгородской области, но Гладков и губернатор Брянской области Александр Богомаз избежали гнева Путина, не комментируя военные вопросы.
"Утверждение Путина о том, что каждый чиновник несет только одну ответственность, контрастирует с его попыткой выставить себя способным контролировать и компетентно понимать политическую, социально-экономическую и военную ситуацию вдоль международной границы".
Кремль опубликовал видеозаписи и тексты докладов глав Брянской, Белгородской и Курской областей Путину о проблемах, с которыми сейчас сталкивается российская региональная власть - вероятно, для того, чтобы публично представить глав регионов как ответственных за эти проблемы и нуждающихся в помощи Путина. Однако Кремль не опубликовал видеозапись или текст той части встречи, на которой российские военные и силовики, вероятно, докладывали Путину.
"Решение Кремля опубликовать видеозапись, на которой Путин ругает высших российских чиновников, вероятно, является предупреждением другим российским чиновникам воздержаться от комментариев относительно украинского вторжения в Россию".
Путин делегировал МО РФ, ФСБ и Росгвардии России пересекающиеся задачи в районе украинско-российской границы, что еще раз подчеркивает, что российская группировка войск в Курской области пытается создать объединенные структуры командования и управления, необходимые для координации операций.
Путин заявил, что главной задачей Министерства обороны России является вытеснение украинских сил с российской территории.
Ключевые выводы ISW за 12 августа:
- Путин продолжает изображать себя эффективным и осведомленным менеджером ситуации на украинско-российской границе и перекладывать ответственность за текущие проблемы в ответ на украинское вторжение в этом регионе на других российских военных и чиновников.
- Решение Кремля опубликовать видеозаписи, на которых Путин делает замечания высшим российским чиновникам, вероятно, является предупреждением другим должностным лицам РФ воздерживаться от комментариев относительно украинского вторжения в Россию.
- Путин делегировал МО, ФСБ и Росгвардии России пересекающиеся задачи в районе украинско-российской границы, что еще раз подчеркивает, что российская группировка войск в Курской области пытается создать объединенные структуры командования и управления, необходимые для координации операций.
- Правитель Кремля дал несколько оценок украинским операциям в Курской области, в том числе одну, которая подорвала давнюю информационную операцию Кремля, ложно представлявшую Украину как не желающую участвовать в легитимных, добросовестных переговорах, и возлагавшую бремя мирных переговоров на Украину.
- Украинские войска, похоже, продвигаются дальше в Курской области, несмотря на недавние заявления так называемых военных блогеров РФ о том, что российские войска стабилизировали линию фронта в Курской области.
- Региональные российские чиновники, похоже, дают достаточно откровенные оценки продолжающемуся украинскому вторжению.
- Украинские чиновники предоставили обновленную информацию о продолжающемся украинском вторжении в Курскую область и предупредили, что российские войска могут совершить военные преступления в Курской области с целью дискредитации Украины и западной поддержки Украины.
- Как сообщается, в ночь с 11 на 12 августа украинские войска нанесли удар с беспилотника по российской авиабазе в Московской области.
- Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Волчанска, Часового Яра, Торецка и Покровска.
- Путин и МО РФ подчеркнули международные оборонные связи России на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Москве, вероятно, в попытке расширить международное военно-техническое сотрудничество и установить прочные оборонные отношения с дружественными к России государствами.