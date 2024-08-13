Эксперты МАГАТЭ не смогли понять причин пожара после осмотра ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии не смогли установить причину пожара в градирне оккупированной Запорожской АЭС, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.

"По словам генерального директора Рафаэля Мариано Гросси, на основе наблюдений команда оценила, что маловероятно, что первоисточник пожара возник у основания градирни" , — пишут в ведомстве.

Повреждения, скорее всего, были сосредоточены во внутренней части башни на уровне водораспределительного сопла, расположенного на высоте примерно 10 метров, говорят эксперты.

Сообщается, что оккупанты отказали команде МАГАТЭ "по соображениям безопасности" в просьбе получить доступ к бассейну холодной воды, который является основой градирни.

"Во время посещения пострадавшей градирни команда заметила выгоревшие участки во внутреннем оборудовании выше, возле уровня распределительной форсунки. Они также наблюдали капли сожженного пластика и фрагменты упавшего бетона, распределенные по бассейну с холодной водой" , — говорится в сообщении Агентства.

Как отмечается, команда экспертов оценила, что эти капли соответствовали расплавленной и пластиковой сетке, упавшей из-за огня.

Были собраны образцы мусора, в частности сожженный и расплавленный пластик. Команда оценила устойчивый запах от огня "и определила, что при отсутствии запаха серы он, скорее всего, вызван горящим пластиком".

Как сообщалось, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские кафиры устроили пожар на захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре.

В "Энергоатоме" говорят, что вероятными причинами возгорания является халатность россиян или сознательный поджог градирни. 12 августа пожар на Запорожской АЭС прекратился