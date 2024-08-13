СМИ: Британия не позволила Украине использовать Storm Shadow во время атаки в Курской области

Великобритания не позволила Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow во время атаки в Курской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в британской газете The Daily Telegraph.

По словам источника издания в Минобороны Великобритании, позиция Великобритании не изменилась — Лондон поставляет военную помощь, чтобы Украина защищалась от "незаконных атак России в соответствии с международным гуманитарным правом".

Отметим, что крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow является совместной разработкой британской British Aerospace и французской Matra. Дальность ракеты для Вооруженных сил Франции и Великобритании составляет 560 километров, однако для экспорта выдают лишь чуть более 250.

Как сообщалось, 27 июля ряд западных изданий сообщил, что Великобритания не разрешила Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, поскольку необходимо согласие некоторых стран НАТО.