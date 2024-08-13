Эстония передала Украине машины скорой помощи и медоборудование

Эстония передала Украине гуманитарную помощь в виде пяти укомплектованных автомобилей скорой помощи и медицинское оборудование, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает ERR.

В список переданного оборудования вошли, в частности, электрические аспираторы, дефибрилляторы, оборудование для дозирования и введения лекарств, а также носилки, вакуумные медицинские матрасы и тому подобное.

По словам главного врача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, всего с момента начала войны Таллинн отправил Украине 11 полностью укомплектованных автомобилей скорой помощи.

Переданные машины активно использовались Таллиннской скорой помощью до 2023 года, но еще в прошлом году на замену этим автомобилям были приобретены новые.

Недавно стало известно, что украинские города получат от Евросоюза еще 68 больших генераторов для критической инфраструктуры.

Также Финляндия сообщила, что предоставит еще 2 млн евро на поддержку украинцев пожилого возраста в прифронтовых районах.