Беларусь отправляет своих военных в Россию для подготовки к "боевому применению"

Беларусь отправляет своих ракетчиков и артиллеристов в Россию для "отработки вопросов боевого применения", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси в Telegram.

"Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь отбывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения", - говорится в сообщении МО Беларуси.

Отмечается, что во время полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками с ракетных комплексов и находящихся на вооружении ВС РБ реактивных систем залпового огня.

Власти Беларуси способствуют агрессии РФ

Напомним, Белоруссия помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

В то же время так называемые русско-белорусские учения, которые регулярно удлиняются уже в течение нескольких лет, позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Также на территории Беларуси располагались боевики ППК "Вагнера", проводившие обучение среди военного личного состава армии страны.