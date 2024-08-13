МИД: Украина передала Палестине муку в рамках гуманитарной помощи

Украина доставила в Палестину тысячу тонн муки. Ее передали в качестве гуманитарной помощи на фоне войны Израиля с ХАМАС, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

"Гуманитарную помощь, которую Украина недавно направила в Палестину, уже доставили в Газу", - сказано в сообщении ведомства.

В МИД уточнили, что из тысячи тонн муки, которую отправили в рамках программы Grain from Ukraine, уже испекли хлеб. Его раздают местным семьям.

"Этого хватит, чтобы прокормить 100 000 человек в течение месяца", - рассказали в украинском министерстве.

Также там добавили, что в ближайшее время планируется доставить в Палестину еще 6 тысяч тонн гумпомощи.

Что предшествовало

Напомним, ситуация в Палестине резко ухудшилась после того, как между Израилем и террористами ХАМАС началась война. Бои идут на территории Сектора Газа.

Согласно данным международных организаций, в результате боевых действий по состоянию на январь этого года погибло более 25 тысяч мирных жителей Палестины.

По информации СМИ, новый лидер ХАМАСа Яхья Синвар передал Израилю послание о том, что он хочет договориться насчет прекращения огня.