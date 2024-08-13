Россияне эвакуируют беженцев с Курщины на оккупированную часть Украины

Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что эвакуированных с Курщины беженцев переселят на временно оккупированную россиянами территорию Запорожской области.﻿﻿ Со ссылкой на в. и. о губернатора Алексея Смирнова, сообщает Украинская правда.

По его словам, назначенный РФ "глава" Запорожской области Евгений Балицкий выступил с предложением оборудовать "санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки".