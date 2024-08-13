Будут судить помощника Путина Мединского и ректора института МИД РФ Торкунова

Помощник Путина Владимир Мединский и ректор Института международных отношений МИД РФ Анатолий Торкунов предстанут перед судом за распространение материалов с призывами к изменению границ территории Украины.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, сообщает Цензор.НЕТ.

Также им инкриминируется оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

"В 2023 году под редакцией обвиняемых во исполнение поручения президента рф подготовлен и издан учебник по истории россии под названием "История. История России. 1945 год - начало ХХІ века. 11 класс". Учебник распространяли и использовали для обучения украинских учеников 11 классов на временно оккупированных территориях Украины - в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и АР Крым.

Авторы отразили в учебнике идею "правильности и целесообразности" отсоединения от Украины части территории и присоединения ее к России. Его содержание направлено на формирование у учащихся убеждения в том, что вооруженная агрессия РФ, начатая в 2014 году, и временная оккупация территории спровоцирована Украиной и вызвана невозможностью ее избежания" , - говорится в сообщении.

Также в учебном пособии его авторы возвеличивали и прославляли участников вооруженной агрессии и разжигали вражду между жителями самопровозглашенных образований и подконтрольной Украине территории.