В МИД Украины рассказали о результатах подготовки ко второму Саммиту мира

Украина продолжает подготовку ко второму Глобальному саммиту мира. Уже предварительно определены места и даты промежуточных встреч.﻿ Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает Суспільне.

«Предварительно, места и даты промежуточных встреч определены. Однако я предлагаю дождаться, когда они будут объявлены. Подготовка идет полным ходом, продолжается постоянное общение на всех уровнях» , — сказал Тихий.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приглашение на второй саммит мира представителя страны-агрессора России, которому передадут наработанный план действий для достижения мира, не стоит рассматривать как начало переговоров с РФ.