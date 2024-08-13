Арбитражный трибунал в Париже рассмотрит иск Укрэнерго против России

Арбитражный трибунал в Париже признал свою юрисдикцию в рассмотрении иска НЭК "Укрэнерго" против России за активы во временно оккупированном Крыму. Со ссылкой на председателя правления Укрэнерго Владимира Кудрицкого, сообщает Укринформ.

"Арбитражный трибунал в Париже, предназначенный для рассмотрения дела Постоянной палатой третейского суда, 5 августа принял решение в пользу "Укрэнерго", признав, что суд имеет юрисдикцию на рассмотрение спора. Это значит, что в итоге арбитражный трибунал заслушает и примет решение по искам "Укрэнерго"", поданными компанией против Российской Федерации в 2019 году" , - сообщил Кудрицкий.

Он напомнил, что сумма иска составляет 527 млн. евро. Укрэнерго судится через 17 высоковольтных подстанций "Укрэнерго" в Крыму и более 1300 км линий электропередачи, захваченных врагом во время оккупации украинского полуострова.

"Мы также требуем компенсации ущерба за другие нарушения Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года" , - отметил Кудрицкий.

Арбитражное производство продолжается с ноября 2020 г., при этом россияне активно отстаивают свою позицию. Да, арбитрам понадобилось 11 месяцев, чтобы проанализировать аргументы сторон и вынести свое решение по юрисдикции. Далее Постоянная палата третейского суда определит процессуальный календарь следующих заседаний, в ходе которых будет проходить рассмотрение дела по существу.

Как сообщалось, Россия обязана выплатить 5 млрд. дол. компенсации за ущерб, причиненный захватом активов компаний Группы Нафтогаз во время оккупации Крыма в 2014 году.