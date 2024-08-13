Саммит мира: Ермак анонсировал первую тематическую конференцию

Первая тематическая конференция, посвященная третьему пункту формулы мира "Энергетическая безопасность", состоится в августе онлайн-формате.﻿ Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Ермака, было проведено заседание рабочей группы по реализации пункта формулы мира "Энергетическая безопасность".

"Я сообщил, что по результатам саммита мира состоятся тематические конференции, посвященные отдельным блокам формулы мира. Они будут направлены на разработку и согласование компонентов всеобщего мирного плана" , - написал Ермак.

Он отметил, что первая такая конференция будет посвящена третьему пункту формулы мира "Энергетическая безопасность", и состоится в августе этого года в онлайн-формате.