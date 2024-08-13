Тарас Чмут рассказал, сколько Украина за год производит ракет

Украина производит 10 дальнобойных ракет в год, однако этого мало, чтобы реализовать задачи Сил обороны. Об этом заявил директор благотворительного фонда Вернись живым Тарас Чмут в интервью, сообщает Новое время.

Чмут отметил, что когда речь идет о ракетах, то вопрос достаточно расширен, ведь противотанковая Стугна — это тоже ракета, при этом Ольха и Нептун — тоже ракеты. Чмут отметил, что если говорить о дальнобойном вооружении собственного производства, то оно у Украины есть и это далеко не новость.

«10 ракет в год — это можем ли себя считать ракетостроительной страной? 10 ракет в год — можем ли мы говорить, что делаем ракеты? Наверное, можем. Можем ли мы 10 ракетами победить или реализовать свои задачи? Очевидно, нет. Когда мы говорим о подобных сложных темах, важно иметь достаточное количество внутренней информации, чтобы делать корректные выводы» , — заявил Тарас Чмут.

Волонтер также отметил, что у Украины есть разные ракеты и их количество в год тоже разное. В этом вопросе, добавил Чмут, все зависит от вида вооружения — где-то Украина может производить десятки тысяч в год, где-то сотни, а где-то десятки.