Украина и Британия приступили к переговорам по соглашению о 100-летнем партнерстве

Украина провела первый раунд переговоров с Великобританией по заключению двустороннего соглашения о переходе к более сильному и более глубокому партнерству. Со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Великобритания первой подписала безопасное соглашение с Украиной, а теперь первой работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве. Надеемся, что переговоры будут успешными, чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании" , - отметил руководитель ОП Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что наша страна нуждается в поддержке Британии ради восстановления справедливого мира и невозможности новой агрессии против Украины.

Будущее комплексное долгосрочное соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Британией.

"Новый документ должен содержать еще более амбициозные цели нашего сотрудничества. Мы призваны закрепить беспрецедентные положения во всех сферах взаимного интереса: от безопасности к экономике, от энергетики к культуре и искусству" , - отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Напомним, в январе этого года Украина и Великобритания подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Она подразумевает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

Также в соглашении Украина обязалась ввести ряд реформ. Они связаны с четырьмя сферами.

А в июле Украина и Великобритания заключили соглашение о развитии оборонных возможностей. Она предусматривает поставку, ремонт и производство оружия.