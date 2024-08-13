В РФ вызвали молдавского дипломата из-за якобы размещения в Молдове украинских F-16

МИД России вызвал высокопоставленного молдавского дипломата, чтобы выразить «серьезную обеспокоенность» из-за сообщений о якобы размещении в Молдове истребителей F-16, которые предоставили Украине союзники. Со ссылкой на телеканал Sky News, цитирующий заявление российского МИД, сообщает Новое время.

Россияне выразили «обеспокоенность» из-за предположения, что истребители F-16 могут быть размещены на молдавских аэродромах, откуда они могут быть использованы для атак на территорию России.

В МИД Молдовы опровергли утверждение МИД страны-агрессора РФ о том, что на молдавской территории «будут базироваться самолеты F-16». Там заявили, что не планируют размещать оружие или самолеты, предназначенные для Украины.