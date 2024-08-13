В Киеве и нескольких областях объявили тревогу, зафиксированы ударные БПЛА (Обновлено)
Вечером 13 августа российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины сразу с нескольких направлений. Со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, сообщает Украинская правда.
В 22:34 военные сообщили, что несколько групп ударных вражеских БПЛА заходят с севера Сумской области в направлении Черниговской, курс западный.
Также сообщали о ракете с востока Сумщины в направлении Черниговской, курс западный.
В 23:11 стало известно о российских БпЛА с Сумщины на Черниговщине, движутся в направлении Киевской области. Еще несколько групп вражеских ударных БпЛА на Сумщине движутся юго-западным курсом в направлении Киевской области через Черниговскую область.
В 23:19 военные сообщили о БПЛА в Запорожской области, направление движения на Днепр.
В 23:44 воздушную тревогу объявили в Киевской области.
В 23:48 воздушники предупредили, что:
- вражеские БпЛА с Сумщины на Черниговщину, движутся в направлении Киевской области;
- группы вражеских ударных БпЛА на Черниговщине движутся юго-западным курсом, подлетают к Киевской области;
- группа вражеских БпЛА на Сумщине изменила направление движения и сейчас на Полтавщине, движется в направлении Миргорода.
В 00.02 стало известно о нескольких группах ударных вражеских БпЛА на Херсонщине, курс на северо-запад.