В Киеве и нескольких областях объявили тревогу, зафиксированы ударные БПЛА (Обновлено)

Вечером 13 августа российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины сразу с нескольких направлений.﻿﻿ Со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, сообщает Украинская правда.

В 22:34 военные сообщили, что несколько групп ударных вражеских БПЛА заходят с севера Сумской области в направлении Черниговской, курс западный.

Также сообщали о ракете с востока Сумщины в направлении Черниговской, курс западный.

В 23:11 стало известно о российских БпЛА с Сумщины на Черниговщине, движутся в направлении Киевской области. Еще несколько групп вражеских ударных БпЛА на Сумщине движутся юго-западным курсом в направлении Киевской области через Черниговскую область.

В 23:19 военные сообщили о БПЛА в Запорожской области, направление движения на Днепр.

В 23:44 воздушную тревогу объявили в Киевской области.

В 23:48 воздушники предупредили, что:

вражеские БпЛА с Сумщины на Черниговщину, движутся в направлении Киевской области;

группы вражеских ударных БпЛА на Черниговщине движутся юго-западным курсом, подлетают к Киевской области;

группа вражеских БпЛА на Сумщине изменила направление движения и сейчас на Полтавщине, движется в направлении Миргорода.

В 00.02 стало известно о нескольких группах ударных вражеских БпЛА на Херсонщине, курс на северо-запад.