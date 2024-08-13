РФ опрокидывает войска из Калининграда под Курск - Министр обороны Литвы

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что страна-террорист Россия начала опрокидывать войска из своего балтийского Калининградского эксклава в Курскую область, сообщает Новое время.

Видео встречи литовского министра с Зеленским опубликовала пресс-служба президента Украины.

Кащюнас выразил уважение украинским «действиям на севере» и заявил, что пока никто не говорит о «красных линиях».

«Я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им (россиянами - ред) надо отводить войска из Калининграда. Мы даже называем это „демилитаризацией“ Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям» , — подчеркнул он.

Министр добавил, что следующим хорошим знаком от партнеров было бы разрешение на использование средств дальнего поражения по территории РФ. Он подчеркнул, что его страна «лоббирует это» среди стран Запада.

Ранее представитель оперативной группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий рассказал, что Россия вывела небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей на фоне боев в Курской области.