В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Силы обороны наносят потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 240 захватчиков, 57 артиллерийских систем и 21 танк, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 594 400 (+1 240) человек,

танков – 8 476 (+21) ед,

боевых бронированных машин – 16 402 (+17) ед,

артиллерийских систем – 16 821 (+57) ед,

РСЗО – 1 151 (+5) ед,

средств ПВО – 921 (+1) ед,

самолетов – 366 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 548 (+57) ед,

крылатых ракет – 2 426 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 22 710 (+61) ед,

специальной техники – 2 813 (+7) ед.

Данные уточняются.