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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны наносят потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 240 захватчиков, 57 артиллерийских систем и 21 танк, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 594 400 (+1 240) человек,
  • танков – 8 476 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 402 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 16 821 (+57) ед,
  • РСЗО – 1 151 (+5) ед,
  • средств ПВО – 921 (+1) ед,
  • самолетов – 366 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 548 (+57) ед,
  • крылатых ракет – 2 426 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 710 (+61) ед,
  • специальной техники – 2 813 (+7) ед.

Данные уточняются.

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