В Пентагоне заявили, что "пристально следит" за сотрудничеством РФ с Ираном, КНДР и Китаем

В Пентагоне заявили, что пристально следят за сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, Китаем и Ираном в области вооружений. Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге 13 августа, сообщает Европейская правда.

Он отвечал на вопрос, имеет ли Вашингтон беспокойство по поводу расширения сотрудничества между Северной Кореей и Россией в области вооружений, а также сотрудничества Ирана и Китая с РФ в контексте участия этих государств в военной выставке "Армия-2024".

"Мы внимательно следим за этими отношениями и имеем беспокойство, особенно в том, что касается России, которая пытается закупать оружие и боеприпасы у этих стран для поддержки своей войны против Украины. Итак, это то, за чем мы будем продолжать пристально следить" , – отметил представитель Пентагона.

В Белом доме ранее заявили, что военное сотрудничество России с КНДР опасно не только для Украины, но и для стран Тихоокеанского региона.