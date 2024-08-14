Силы обороны уничтожили российский Су-34 на территории Курской области

Силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-34 на территории Курской области. Это произошло ночью во время боевой задачи, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Как отмечается в сообщении, сегодня ночью на территории Курской области (РФ), во время выполнения боевого задания, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.