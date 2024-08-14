СБУ: В Украине уничтожили более 1 тонны контрабандного героина
В Украине сожгли более 1 тонны героина, который еще в январе 2021 года Служба безопасности конфисковала у контрабандистов. По ценам черного рынка на момент обнаружения "товара" его стоимость составляла более 2,3 миллиарда грн, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ведомстве напомнили, что в 2021 году Служба безопасности провела длительную многоходовую спецоперацию и задокументировала противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки.
"Тогда оперативники спецслужбы задержали во Львове четырех фигурантов: одного из организаторов наркотрафика и трех иностранцев, фасовавших наркотики в арендованных складских помещениях", - отметили правоохранители.
Известно, что в результате следственных действий правоохранители обнаружили у наркодельцов 1035 кг героина, подготовленного для транспортировки. "Груз" следовал из Пакистана транзитом через Украину в Евросоюз. Наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.
"По материалам СБУ все задержанные фигуранты осуждены за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах. Они уже отбывают тюремные сроки", - говорится в сообщении.
Как отмечают правоохранители, мероприятия по уничтожению проводили оперативники и следователи Управления СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.
Напомним, недавно сообщалось, что оперативники Департамента внутренней безопасности (ДВБ) разоблачили межрегиональный синдикат. Ежемесячное обращение наркотиков составляло около 40 миллионов гривен.
Также в конце 2023-го в Украине был разоблачен действовавший в нескольких регионах страны наркосиндикат. Годовая прибыль преступной организации составляла более 100 миллионов гривен.