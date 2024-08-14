СБУ: В Украине уничтожили более 1 тонны контрабандного героина

В Украине сожгли более 1 тонны героина, который еще в январе 2021 года Служба безопасности конфисковала у контрабандистов. По ценам черного рынка на момент обнаружения "товара" его стоимость составляла более 2,3 миллиарда грн, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве напомнили, что в 2021 году Служба безопасности провела длительную многоходовую спецоперацию и задокументировала противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки.

"Тогда оперативники спецслужбы задержали во Львове четырех фигурантов: одного из организаторов наркотрафика и трех иностранцев, фасовавших наркотики в арендованных складских помещениях" , - отметили правоохранители.

Известно, что в результате следственных действий правоохранители обнаружили у наркодельцов 1035 кг героина, подготовленного для транспортировки. "Груз" следовал из Пакистана транзитом через Украину в Евросоюз. Наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.

"По материалам СБУ все задержанные фигуранты осуждены за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах. Они уже отбывают тюремные сроки" , - говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, мероприятия по уничтожению проводили оперативники и следователи Управления СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.

Фото: уничтожение контрабандного героина (t.me/SBUkr)

Напомним, недавно сообщалось, что оперативники Департамента внутренней безопасности (ДВБ) разоблачили межрегиональный синдикат. Ежемесячное обращение наркотиков составляло около 40 миллионов гривен.

Также в конце 2023-го в Украине был разоблачен действовавший в нескольких регионах страны наркосиндикат. Годовая прибыль преступной организации составляла более 100 миллионов гривен.