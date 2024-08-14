Умеров обсудил с главой Пентагона Остином военные операции Украины

В среду, 14 августа, глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. В частности, стороны обсудили ситуацию в поле боя, сообщает Новое время.

Глава Пентагона отметил, что во время разговора с Умеровым речь шла о приоритетной помощи в сфере безопасности и о текущих военных операциях Украины.

"Соединенные Штаты остаются преданными делу помощи Украине в защите от российской агрессии" , - написал Остин.

В пресс-службе Пентагона заявили, что Остин и Умеров также обсудили поддержку со стороны членов и партнеров Альянса в удовлетворении неотложных военных потребностей Украины.

Умеров предоставил обновленную информацию о динамике развития событий на поле боя, а также о влиянии российских атак на Украину.